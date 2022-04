D'infirmier à directeur d'hôpital, le parcours professionnel du nouveau directeur de l'ARS

Suite à sa nomination en Conseil des ministres le 6 avril 2022, Gérard Cotellon a pris ses fonctions de directeur général de l’Agence Régionale de Santé de La Réunion ce lundi 11 avril.



Il s’attachera à rencontrer dans les prochains jours les autorités, les élus et les acteurs de la santé de La Réunion afin d’être à l’écoute des attentes et des enjeux du territoire, et de préciser les orientations prioritaires de son action.



Sa formation



• 1984 : diplôme d’Etat d’infirmier

• 1991 : diplôme de cadre de santé

• 1995 : directeur des soins - Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP)

• 2006 : directeur d’hôpital - EHESP



Son parcours professionnel



En 1984, Gérard Cotellon débute sa carrière à l'Hôpital du Raincy-Montfermeil (Seine Saint-Denis) comme infirmier puis devient cadre de santé en 1991.



En 1995, après sa formation de directeur des soins à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP, ex-Ecole nationale de santé publique, à Rennes), il est nommé coordonnateur général des soins au Centre Hospitalier de Versailles (Yvelines).



De 1998 à 2002, il exerce au Centre Hospitalier de Montéran (Guadeloupe).



En 2002, il rejoint l’Hôpital européen Georges Pompidou (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris).



En 2006, après son intégration dans le corps des directeurs d’hôpital, il assume la fonction de directeur des affaires médicales et de la stratégie au Centre Hospitalier de Gonesse (Val d’Oise), mais aussi de délégué de la Fédération Hospitalière de France pour l’Ile de France.



Fin 2008, il rejoint l'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) où il occupe différentes fonctions :



• 2008 : Chef du département des relations sociales à la direction des Ressources Humaines

• 2011 : Directeur adjoint de cabinet (en charge de la gestion des situations de crise)

• 2013 : Directeur de cabinet par intérim

• 2014 : Directeur de cabinet

• 2015 : Directeur des Ressources Humaines.



En septembre 2018, Gérard Cotellon se voit confier la direction générale du CHU de la Guadeloupe.



Prenant aujourd’hui ses fonctions de directeur général de l’ARS La Réunion, Gérard Cotellon s’attachera à rencontrer, dès les prochains jours, les différentes autorités, les élus, et les acteurs locaux de la santé. Il souhaite porter plus particulièrement son attention sur :



- la réponse, en matière de prévention et de soin, aux principales problématiques de santé (nutrition, addictions, vieillissement et handicap, santé mentale, violences intrafamiliales, santé périnatale),



- la prise en compte des enjeux environnementaux de la santé,



- le développement de l’offre de soins hospitalière et des capacités d’accompagnement des personnes en situation de handicap et du vieillissement de la population, notamment au travers du Ségur, dans le souci d’un accès aux soins courants mais aussi de haute technicité et de recours,



- le soutien aux coopérations déjà fortement engagées entre les professionnels de santé de ville, et avec le secteur hospitalier et médico-social,



- la sécurisation des capacités d’alerte et de réponse aux crises sanitaires, après plus de deux années de crise Covid-19 et plusieurs épisodes annuels d’épidémie de Dengue,



- le développement des compétences et l’accompagnement des professionnels de santé dans leur exercice.



Il souhaite que la démocratie sanitaire soit vivante et avoir un dialogue régulier avec les élus du territoire.



L’élaboration prochaine du futur Projet Régional de Santé 2023-2033, dont les concertations débuteront dès cette année, sera pour lui l’occasion d’inscrire ses engagements pour la santé à La Réunion, dans le cadre de la politique nationale de santé.