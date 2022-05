A la Une . D'anciens salariés d'Holcim ubérisés : Le conseil des prud'hommes se déclare incompétent

Une dizaine d'anciens salariés de la société Holcim ont initié une procédure devant les prud'hommes afin de dénoncer la fragilité de leur statut. Forcés à se mettre à leur compte, ces transporteurs seraient forcés de travailler en exclusivité pour le cimentier. D'autres consignes irrégulières sont pointées du doigt. Par Isabelle Serre - Publié le Mercredi 4 Mai 2022 à 11:54





D'autres procédures pourraient être engagées, cette fois-ci devant une juridiction pénale. En juillet 2021, une conciliation avait échoué entre l'ancien employeur et la dizaine d'employés. Tous s'étaient retrouvés à l'audience de juillet 2021 devant la juridiction prud'homale."Nous ne sommes plus dans un lien de subordination mais bien dans un lien de domination", a fustigé Me Iqbal Akhoun au soutien des intérêts des salariés. Défendant la société suisse, Me Laëtitia Rigault avait souligné la volonté cachée des demandeurs d'utiliser cette procédure afin d'augmenter leurs tarifs . La robe noire avait demandé le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel du tribunal de commerce de Paris.Cette dernière a été entendue. Le conseil des prud'hommes vient en effet de se déclarer incompétent pour juger cette affaire. Par la voix de leur avocat, les anciens salariés ont indiqué qu'ils interjetteraient appel.D'autres procédures pourraient être engagées, cette fois-ci devant une juridiction pénale.