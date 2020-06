A la Une . D’anciens colistiers de Philippe Le Constant dénoncent une fusion contre nature

Philippe Le Constant , candidat au premier tour des élections municipales à Saint-Benoît, a depuis rejoint la liste de Patrick Dalleau. Une fusion contestée par une partie de ses anciens colistiers qui l'expriment dans un communiqué : Par Charlotte Molina - Publié le Vendredi 12 Juin 2020 à 09:40 | Lu 315 fois

Pas en notre nom !



Nous sommes des citoyens engagés pour l'amélioration économique, politique et du cadre de vie à Saint-Benoît. Candidats au 1er tour, nous avons souhaité apporter des précisions sur le déroulement des municipales. Notre présence sur la liste de Philippe Le Constant était basée sur 6 valeurs fondamentales : respect, intégrité, tolérance, loyauté/fidélité, solidarité et courage qui nous ont réunis en groupe de travail. Nous, colistières et colistiers restés fidèles à ces valeurs, signons ce communiqué. D’autres ont décidé de mettre fin à leur engagement en politique car ils ont été très fortement déçus.



Nous voulons rétablir la vérité et répondre à Philippe Le Constant qui nous reproche notre « mauvaise foi ». Il ne dit pas que parmi les colistiers une large part refuse ce rapprochement inattendu avec Patrick Dalleau (Le Quotidien du vendredi 05 juin 2020 page 8).



Nous assistons depuis plusieurs années à une défiance vis-à-vis des politiques. L'attente actuelle des citoyens est réelle, en faveur de davantage de démocratie participative, d’une prise en compte plus large de l'opinion des citoyens dans les politiques publiques.



Dans ce contexte, il nous était impossible de passer sous silence la réalité qui se déroule à St Benoit, au cours de cette campagne. L’ancienne tête de liste a renié ses engagements : construire une plate-forme de gauche, citoyenne et écologique afin d'éviter, selon ses mots, que la mairie ne « tombe dans les mains de Madame Ramin ou de Monsieur Dalleau ».



Nous ne nous reconnaissons plus en Philippe Le Constant , qui fait une alliance de circonstance en vue du deuxième tour. Il est motivé par son intérêt propre et celui de quelques uns : élus ensemble pendant plusieurs années, ils figurent en bonne place sur la liste de fusion, sans surprise ! Nous souhaitons voir la fin de telles méthodes que nous sommes venus combattre en politique et qui datent d'un autre temps.



Nous constatons que l’ancienne tête de liste piétine l’union réalisée au premier tour. Les citoyens présents sur la liste d'origine n'ont pas été entendus : il n'y a eu aucun vote des colistiers sur la stratégie à adopter au second tour. Nous avons été mis devant le fait accompli.



Nous nous sommes opposés à la fusion contre-nature: Philippe Le Constant est derrière Patrick Dalleau, candidat ayant obtenu l’investiture Les Républicains, de Michel Fontaine. Nous craignons la division rapide de cette liste, où figurent quatre personnalités qui rivalisent depuis plusieurs élections pour certains.



Nous avons confiance dans le bon sens des électeurs qui iront voter: nous appelons à sanctionner fermement cette union de circonstance.



Collectif d’anciens candidats aux municipales 2020, co-rédacteurs du présent communiqué :



ADAME H.

FONTAINE C.

FERRERE L.

MARTIN J.

MOGALIA I.

MOYAC C.

NAZE F.

ROSEMOND J.

SAINGAINY JM

VERY M.



Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur