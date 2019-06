D. Lorion: "L'Etat organise-t-il la fin de la filière canne-sucre à La Réunion ?"

Lors du déplacement d’Emmanuel Macron à La Réunion le 25 mars 2017, celui-ci avait fait des promesses précises aux acteurs économiques de la canne à sucre. Ainsi avait-il déclaré à cette occasion : "J’ai confirmé l’engagement de 38M€. Je continuerai à avoir cette politique qui soutient la filière sucrière réunionnaise. Et là-dessus je prends un engagement clair : cette filière sera, avec moi, soutenue et encouragée. Pourquoi ? Parce que c’est des milliers d’emplois, c’est une partie de l’équilibre de l’île".



Le Président de La République a effectivement respecté cet objectif lors des lois de finances de 2018 et 2019, mais qu’en est-il dans le budget en cours de préparation pour 2020 ?

Il semble que l’Etat souhaiterait changer de cap et que l’aide compensatoire de 38M€ ne figurerait plus dans les documents préparatoires au futur projet de loi de finances. Cette décision, si elle devait être confirmée, serait naturellement contraire à l’engagement présidentiel mais aussi à celui pris par les représentants locaux de l’Etat dans la Convention canne de La Réunion garantissant "le maintien du financement des aides nationales et POSEI accordées à la filière canne-sucre" et la compensation des "surcoûts de l’ industrie liés à la fin des quotas et à l’ultra périphéricité".