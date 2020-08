7mag.re D-Lisha, la Djette qui a laissé tomber le justaucorps pour le micro

Née dans le Val de Marne à Alfortville, d’une mère réunionnaise et d’un père guadeloupéen, D-Lisha est une femme de passion. La musique est sa vie, un don sans aucun doute hérité de son père guitariste. Rencontre avec une voix en or qui met le feu dans les soirées réunionnaises... Par Chloé Grondin - Publié le Mercredi 5 Août 2020 à 09:07 | Lu 96 fois



Ancienne gymnaste (ndlr: elle faisait de la gymnastique rythmique et sportive), elle a laissé tomber les justaucorps pour le micro.



Ses débuts, la ravissante brune les a faits en participant à plusieurs concours tels que des radios crochets ou Runstar saison 2. Le chant c'est sa vie...



