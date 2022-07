A la Une . D’Jal diffuse son sketch sur La Réunion

L’humoriste a publié sur ses réseaux sociaux un sketch lors de son passage dans l’île avec au programme la Nouvelle route du littoral, le vote pour Marine Le Pen et Madame Aude. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 30 Juillet 2022 à 11:41

Lentement mais sûrement, D’Jal est en train de se faire une place dans le monde de l’humour. Sa capacité à imiter et comprendre les différentes communautés de France lui permet de s’attirer la sympathie de tous.



Lors de son passage dans l’île en mai dernier, l’artiste avait enflammé le Teat de Saint-Gilles. Les spectateurs avaient eu droit à un sketch concocté spécialement pour notre île. Si les témoins n’avaient pu que relater quelques passages à d’autres, D’Jal a partagé la séquence sur sa page Facebook.



Il ne manque plus qu’à cet expert des imitations qu’à revenir afin d’améliorer son accent réunionnais.





Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur