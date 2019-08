Cyrille Melchior visite plusieurs chantiers financés par le Pacte de Solidarité Territoriale à Saint-Pierre

Financés pour partie grâce au Pacte de Solidarité Territoriale (PST) attribué aux 24 mairies de l’île par le Conseil Départemental, les travaux de construction de la Mairie de proximité de la Ligne Paradis vont bon train. Accueilli par le maire, Michel Fontaine, ce samedi 24 août, Cyrille Melchior, le Président du Département, salue l’utilisation à bon escient du PST par la Ville de Saint-Pierre.

Une mairie annexe, une médiathèque et une cyberbase à la Ligne Paradis Les administrés du quartier ont toutes les raisons d’être satisfaits. D’autant que dans le périmètre de construction de la future mairie annexe, la Commune a aussi prévu une médiathèque et une cyberbase qui seront également opérationnelles dans les prochains mois. Ainsi, en plus de pouvoir bénéficier de la proximité des services d’une mairie, la population aura accès à la culture et à un espace public pour l’initiation et la formation à l’informatique et aux activités numériques.



Le montant global des opérations - qui bénéficient d’une participation financière de 832 000 € du Conseil départemental dans le cadre du PST - est d’environ 1,5 million d’€. « Le Département est fier d’accompagner les communes dans leurs projets d’aménagement et de construction d’équipements structurants pour le bien-être et le mieux vivre de la population. Je suis content de voir que les fonds du Département sont bien utilisés par la Ville de Saint-Pierre », souligne Cyrille Melchior.

Une aire couverte au collège de Bois d’Olives pour les élèves et les jeunes du quartier Sur un quartier voisin, à Bois d’Olives, c’est l’aire couverte du collège qui a été financée partiellement par le Département (1 000 000€). Une structure qui profite à la fois aux collégiens pour la pratique sportive et à tous les jeunes du secteur.