Cyrille Melchior "souhaite poursuivre et accentuer le travail avec Yaël Braun-Pivet"

Le président du Département adresse ses félicitations à la nouvelle ministre des Outre-mer, Yaël Braun-Pivet. Avec le ministre de l'Agriculture, Cyrille Melchior entend "surmonter ces défis majeurs auxquels doivent faire face nos territoires".

Le communiqué du Président du Département :



J’adresse mes sincères félicitations à Madame Yaël Braun-Pivet pour sa nomination au poste de Ministre des Outre-mer dans le gouvernement d’Élisabeth Borne.



Avec le Ministre de l’Agriculture Marc Fesneau pour discuter en particulier de la consolidation de la filière canne et du développement des autres filières essentielles pour notre territoire, je serais heureux de recevoir Madame Braun-Pivet pour aborder tous ces enjeux autour de la pauvreté, la précarité et la vie chère. Ensemble, contre les inégalités et pour un mieux-être des familles réunionnaises, nous devons relever ces défis qui concernent aussi bien la jeunesse, les personnes âgées, les personnes porteuses de handicaps.



Le Département de la Réunion, dans la continuité de la fructueuse collaboration instaurée avec le précédent gouvernement et l’ancien ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, souhaite poursuivre et accentuer le travail avec Yaël Braun-Pivet et son ministère. Nous avons la même volonté majeure de faire avancer nos projets pour nos enfants, pour notre territoire, pour tous les Réunionnais.



Je sais pouvoir compter sur son écoute attentive pour nous aider à surmonter ces défis majeurs auxquels doivent faire face nos territoires.



Je souhaite à la nouvelle ministre des outre-mer tous mes vœux de réussite dans ses fonctions et ses responsabilités.