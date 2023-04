A la Une . Cyrille Melchior signe la pétition pour maintenir la ligne Réunion-Chennai

Le président du Département a reçu le collectif pour le maintien de la ligne Réunion-Chennai et a signé sa pétition. (Images : Alexandre Robert) Par Baradi Siva - Alexandre Robert - Publié le Mercredi 12 Avril 2023 à 15:22







Cyrille Melchior assure militer en faveur de cette ligne entre les deux territoires : "J'ai envoyé un courrier au ministre des Transports pour lui rappeler que le président du Département, le citoyen que je suis, veut maintenir cette ligne."



Réunion-Chennai : Tout n'aurait pas été fait pour réussir ?



Le président du Conseil départemental a souhaité par ailleurs souligner le lien fort entre La Réunion et l'Inde à travers les années : "C'est une part de notre histoire, mais aussi de notre avenir parce que l'Inde est parmi les plus grandes puissances économiques et représente des opportunités pour nos étudiants, des possibilités d'échanges en matière agricole."



Il déplore aussi les raisons de la fermeture prochaine de la ligne. Même si Air Austral avait précisé dans son annonce devoir arrêter les vols à cause des autorités indiennes qui n'ont pas délivré les autorisations nécessaires , Cyrille Melchior évoque des difficultés financières pour la compagnie : "Il semblerait que la décision ait été prise en raison du déficit budgétaire de la ligne. Mais où est l'aspect humain dans tout cela ? Et s'il y a un déficit budgétaire, a-t-on exploré toutes les possibilités pour rendre cette ligne excédentaire. Sur avis d'expert, nous croyons qu'il est possible d'améliorer la rentabilité de la ligne avec des promotions en Inde pour capter des touristes indiens."



Le docteur Selvam Chanemougame, président du collectif pour le maintien de la ligne Réunion-Chennai, revient sur le choc de l'annonce : "Ma première réaction a été d'alerter les présidents de collectivité, les parlementaires européens, le Consulat général de l'Inde, pour que tous ces décideurs se mobilisent. C'est une démarche de rassemblement pour pas que La Réunion soit isolée de son environnement."



Il implore : "Il y a des relations affectives très fortes avec les pays qui ont peuplé La Réunion. Nous voulons garder une relation avec ces pays. Nous ne voulons pas être sous cloche, ne nous coupez pas les ailes !"