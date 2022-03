Communiqué Cyrille Melchior salue le "zarboutan" Roland Ah-Hot

Par LG - Publié le Mercredi 30 Mars 2022 à 23:01





Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental de La Réunion C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès de Roland Ah-Hot, président de l’association Guan Di de 2007 à 2017. Figure emblématique de la communauté chinoise à La Réunion, il a notamment porté la construction du Centre culturel chinois de Terre Sainte et n’a cessé d’agir pour assurer la transmission des valeurs aux générations futures.Roland Ah-Hot fait partie de ces zarboutans qui ont fait rayonner la culture sino-réunionnaise à qui notre Collectivité a décerné la médaille départementale du Mérite en récompense de leurs efforts et de leur implication à défendre ces nobles causes. De la cérémonie en leur honneur dans le cadre du Nouvel an chinois le 18 février 2021 , je garde de Roland Ah-Hot le souvenir d’un homme humble, discret et attachant.En mon nom personnel, et au nom de l'ensemble des Élus du Conseil départemental, j’adresse nos condoléances à toute sa famille, à ses proches et amis ainsi qu’à toute la communauté chinoise de La Réunion.Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental de La Réunion