Communiqué Cyrille Melchior salue le programme d'Emmanuel Macron

Le président du Département, Cyrille Melchior, salue le programme d'Emmanuel Macron Par N.P - Publié le Vendredi 18 Mars 2022 à 07:08

Le communiqué :



Je tiens à saluer le projet présenté par Emmanuel Macron pour la France. Son projet volontariste porte une ambition forte pour nos territoires.



Les mesures annoncées s’appuient sur une connaissance des réalités de terrain, les aspirations des Français mais aussi sur les nombreux échanges avec les élus des territoires.



C’est un programme cohérent et harmonieux qu’il présente à nos concitoyens pour rendre la France plus forte, plus unie et pour y vivre mieux.



Il propose des mesures sociales pour mieux accompagner les publics en difficulté tel un meilleur accès aux droits, l’instauration des aides sociale de solidarité à la source, l’accompagnement des familles monoparentales. Pour les personnes âgées, son programme respecte leurs souhaits de bien vieillir chez elles, par une large politique d’amélioration de leurs logements, avec plus de moyens accordés aux aidants familiaux.



Il souhaite « donner des progrès pour chacun », aller plus loin dans la protection de l’enfance, parvenir à une société plus résiliente, plus unie et offrir les mêmes chances à tous : renforcement de l’éducation inclusive avec plus d’accompagnement, lutte contre le harcèlement, contre les inégalités sociales, la lutte contre les violences intra-familiales qui devient une grande cause nationale.



Son ambition est de faire de la France une nation plus indépendante afin de faire face aux graves crises qui frappent nos populations, avec des investissements dans des domaines clés que sont l’éducation, la formation, la santé, la transition écologique, les filières innovantes, une agriculture forte, indépendante, productive et diversifiée.



Le Président EmmanuelMacron nous a compris. Il a entendu les difficultés du Conseil départemental avec notamment la recentralisation du RSA qui nous a permis de dégager des marges de manœuvres pour la mise en œuvre de dispositifs améliorant le quotidien des Réunionnais.



En matière institutionnelle, il veut donner plus de liberté aux territoires et les rendre plus agiles dans l’exercice de leurs missions. La Réunion pourra ainsi réaffirmer la puissance de la France océanique et devenir un territoire plus ouvert sur son environnement océanique, plus compétitif, plus autonome sur les plans énergétique, alimentaire et économique, plus humain, plus solidaire, plus vert.



Dans un contexte de crise mondiale, ce programme est à la hauteur des défis qui attendent les Françaises et les Français.



