Cyrille Melchior salue la performance de Dimitri Pavadé

« Je tiens à adresser mes plus sincères félicitations à Dimitri Pavadé pour son titre de vice-champion olympique au saut en longueur T64. Il était attendu lors de ces jeux paralympiques et a su répondre présent de fort belle manière en remportant une médaille d’argent, et en battant largement son record personnel. Notre sportif fait une fois de plus la démonstration de tout son talent, de sa très grande force mentale, et de sa capacité de résilience hors pair.Avec cette performance,Dimitri Pavadé permet à la France de dépasser ses objectifs quantitatifs à l’occasion de ces jeux paralympiques, et à LaRéunion de briller à travers son étoile du sport. »