Cyrille Melchior salue la mémoire de Marie Fock Yee Michnick

Son communiqué :



J'ai appris avec grande tristesse le décès de Marie Fock Yee Michnick, une figure bien connue de la communauté sino-réunionnaise.



Elle a beaucoup œuvré au sein de l'AROC (Association des Réunionnais d'origine chinoise) et de l'ACCR (Association des commerçants, chefs d'entreprise et cadres chinois de La Réunion) pour faire connaître, promouvoir et transmettre les valeurs de la culture chinoise dans son île natale. Elle était aussi présidente de l’association « Grands pèlerinages » du diocèse.



Née à La Réunion dans une famille de commerçants d'origine chinoise, Marie Fock Yee part en Chine à l’âge de 20 ans où elle est témoin de la révolution culturelle. Après une brillante carrière au sein de l’Éducation nationale, elle a dirigé le CROUS de La Réunion pendant 17 ans, en tant que Directrice générale.



De 1997 à 2009, en tant que présidente de l'Office départemental de la Culture (ODC), elle a mené bien bon nombre de chantiers mis en œuvre par le Département.



Je salue la mémoire d'une femme au parcours aussi atypique qu'exceptionnel qui, toute sa vie, a mis toute son énergie, son dynamisme et son savoir, au service des jeunes tout particulièrement, aussi bien dans le monde associatif que tout au long de sa carrière professionnelle.



A sa famille, à ses proches et à ses amis, j’adresse en mon nom personnel et au nom de l’ensemble des Conseillers départementaux, mes condoléances les plus sincères.