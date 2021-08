Cyrille Melchior salue la mémoire de Marcel Henry

C'est avec une grande tristesse que j'apprends le décès de Marcel Henry, ancien Sénateur de Mayotte, à l'âge de 94 ans.



Je voudrais rendre un hommage appuyé à un élu profondément engagé pour la départementalisation de Mayotte. C'est un combat qu'il a porté tout au long de sa carrière politique, avec détermination et surtout une grande bienveillance pour ce territoire qu'il affectionnait tant.



Marcel Henry était un humble serviteur de la République qui aura énormément contribué à l'évolution statutaire ainsi qu'au développement de Mayotte. Je tiens à saluer la mémoire d'un homme qui a toujours défendu l'unité de notre Nation dans sa grande et belle diversité, à travers, notamment, ses Outre-mer.



A sa famille, à ses proches, et à nos amis Mahorais, j'adresse, en mon nom personnel et au nom de l'ensemble des Conseillers départementaux, mes plus sincères condoléances.



Cyrille Melchior

Président du Conseil départemental