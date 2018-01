Cyrille Melchior rend hommage à Pierre Macquart

Avec le décès de Pierre Macquart, le monde culturel perd une personnalité dont l’engagement, le tempérament et la passion qu’il a portée à la musique - à toutes les musiques - ont marqué la vie artistique réunionnaise depuis plus d’une trentaine d’années.



Du T bird au Manapany Festival en passant par le Batou Fou, il aura donné aux nuits dionysiennes et à celles du Sud leur tempo, nul doute qu’il leur manquera.



A sa famille, à ses amis, le Président Cyrille Melchior présente ses condoléances.