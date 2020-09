Cyrille Melchior rend hommage à Christian Poncelet

C’est avec tristesse que j’apprends le décès de Christian Poncelet, ancien président du Sénat.



Député, Conseiller général, Président du Département des Vosges, Conseiller régional, Conseiller municipal, Maire de Remiremont, Christian Poncelet aura marqué l’histoire de la République par son parcours politique d’une richesse rarissime. Il était un fidèle et un brillant serviteur de la Nation, connaissant tous les arcanes de la politique française.



Christian Poncelet était aussi homme d’engagement, passionné, tant par son territoire pour lequel il vouait un profond amour, les Vosges, que par la France, sa République, et ses valeurs dont il était un des fervents promoteurs.



La France perd une grande figure qui a voué sa vie à une certaine idée de la grandeur de la France. A sa famille et à ses proches, j’adresse en mon nom personnel et au nom de l’ensemble des Conseillers départementaux, mes condoléances les plus sincères.





Le Président du Conseil départemental