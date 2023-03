Cyrille Melchior rencontre Jean-Claude Brunet

Le Président du Département, Cyrille Melchior, a reçu ce mercredi après-midi Jean-Claude Brunet, le nouvel ambassadeur délégué à la coopération régionale dans l’océan Indien. Il succède à Marcel ESCURE depuis le 4 janvier dernier.



Cette rencontre fut l’occasion de rappeler les axes du plan de mandature dans ce domaine : le développement d’un espace régional de souveraineté alimentaire ; la promotion de la francophonie ; le rayonnement culturel et sportif dans la zone indiaocéanique ; l’accompagnement de la mobilité à l’international.



Les actions de coopération portées par le Département traduisent la conviction que le développement de notre île et celui des îles voisines sont liés et que la mise en place d’un partenariat « gagnant-gagnant » est essentiel pour l’essor de nos territoires.