Cyrille Melchior rencontre Gérard Cotellon, le nouveau directeur de l'ARS Une visite de courtoisie et de présentation certes, mais également une rencontre au cours de laquelle plusieurs dossiers ont pu être évoqués.

Gérard Cotellon, nouveau Directeur Général de l’ARS, a été reçu par le Président du Département, Cyrille Melchior, ce mardi 12 avril.



Le Président du Département a tout d’abord rappelé le contexte local particulièrement dégradé de l’île, crise sanitaire, crise du logement, crise économique et sociale.



Il a poursuivi son propos en présentant la politique sociale ainsi que l’ensemble des dispositifs mis en œuvre par la collectivité pour améliorer le cadre de vie et le quotidien des habitants.



Puis, deux dossiers ont notamment été abordés, l’accueil des personnes âgées et le handicap.



Cyrille Melchior a ainsi déclaré que la Collectivité mène une politique dynamique en faveur du développement de l’accueil pour les personnes âgées avec l’engagement d’une réflexion dans le cadre de la stratégie nationale liée au Ségur investissement, sur la création de places d’EHPAD, l’accompagnement des travaux de rénovation majeurs et la sécurisation de ces établissements. Pour ce faire, les communes ont été consultées pour l’accueil d’EHPAD et le Département est actuellement dans l’attente de leur retour. Il a également annoncé encourager le maintien à domicile, conforme à la solidarité familiale réunionnaise, en développant des modes d'accueil innovants, notamment un mode d'accueil intermédiaire entre le domicile et l'établissement au sein des MAF (Maisons d'accueil familiaux).



Concernant le handicap, le Président du Département a indiqué vouloir mener des accompagnements particulièrement forts pour ce public fragile. Il a ainsi précisé qu’il est crucial d’améliorer la formation des personnes qui soignent et qui accompagnent les personnes en situation de handicap. La dynamique d’accompagnement des personnes vulnérables,précaires et/ou porteuses de handicap reste un enjeu majeur pour le Département. Pour soutenir les conditions de maintien à domicile, le budget du dispositif "amélioration de l’habitat" a été multiplié par deux.



"Nous sommes un partenaire de l’ARS et je tiens à remercier le travail et l’écoute de votre prédécesseur, Martine Ladoucette. Nous continuerons à travailler de concert avec cette administration car des dossiers d’importance occupent notre quotidien. Notre rôle est d’activer tous les leviers disponibles voire d’encourager des formules innovantes pour répondre et proposer des solutions de soutien les mieux adaptées à notre territoire et à nos publics fragiles. C’est une volonté de la Collectivité d’agir et de faire ensemble", assure le Président Cyrille Melchior.







