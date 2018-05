Cyrille Melchior rencontre Dominique Bussereau, Président de l’ADF

Lors de son déplacement à Paris, le Président du Conseil départemental, Cyrille Melchior, a rencontré ce jeudi 18 mai 2018 le Président de l’Assemblée des Départements de France, Dominique Bussereau.Cette entrevue, avait notamment pour but de définir la feuille de route de la présidence de la Commission Outre-mer de l’ADF confiée à Cyrille Melchior : les deux Présidents ont fait part de leur intention de dynamiser cette dernière en la réunissant plusieurs fois dans l’année, afin que les Collectivités et Départements d’Outre-mer puissent dialoguer davantage et partager leur expertise sur des problématiques communes aux territoires.Cyrille Melchior a également évoqué les préoccupations spécifiques au Département de La Réunion et les attentes vis-à-vis de l’Etat (contrat de confiance, fin des contrats aidés, non compensation financière du transfert des allocations individuelles de solidarité...).Dominique Bussereau a réaffirmé le soutien permanent de l’ADF aux Départements ultra-marins, rappelant que l’institution s’était notamment mobilisée la semaine dernière en faveur des territoires antillais, affectés par la prolifération des sargasses. Une motion en ce sens a été votée par le bureau de l’ADF.