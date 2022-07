Communiqué Cyrille Melchior remercie Jacques Billant

Le président du Département félicite Jacques Billant pour sa nouvelle nomination et le remercie pour son engagement en faveur de La Réunion. Voici le communiqué complet : Publié le Jeudi 21 Juillet 2022

"J’adresse mes sincères et chaleureuses félicitations au Préfet Jacques Billant pour sa nomination en qualité de Préfet du Pas-de-Calais.



Je voudrais remercier Monsieur le Préfet pour son engagement indéfectible en faveur du territoire réunionnais depuis sa nomination en juin 2019 jusqu’à ce jour.

Dès son arrivée, j’ai pu compter sur son soutien actif dans le dossier de la recentralisation du RSA qui a permis à la Collectivité de dégager des marges de manœuvres financières nouvelles pour déployer sa politique d’innovation sociale.



Le Préfet Jacques Billant a mené ses missions dans un contexte extrêmement difficile marqué par la crise sanitaire, une saison cyclonique particulièrement dévastatrice, les incendies du Maïdo, une inflation galopante …

A l’occasion des négociations relatives à la convention canne, son implication forte et l’efficacité avec laquelle il a assuré son rôle de médiateur, ont été reconnues par l’ensemble des acteurs.



Dans chaque dossier, pour chaque décision, le Préfet Jacques Billant a toujours privilégié le dialogue, la concertation et le bien-travailler ensemble. Je veux saluer ce sens de l’écoute, autant que sa capacité à créer des synergies vertueuses et porteuses de solutions pour notre île. Je veux enfin souligner son grand humanisme et sa profonde estime pour les élus locaux qu’il considère pleinement comme des partenaires pour la co-construction des politiques publiques les plus adaptées en faveur de notre île.



Bonne continuation et plein succès à Jacques Billant pour la suite de sa carrière et bienvenue à son successeur, Jérôme Filippini, que j’aurai le plaisir de rencontrer pour échanger sur les grands dossiers d’actualités et les projets futurs ainsi que sur l’ambition que nous portons pour le développement de notre île."