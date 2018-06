Cyrille Melchior pose ses conditions à l'Etat avant d'ouvrir le portefeuille

"Nous avons fait beaucoup d’efforts d’économies"



"Au Département de La Réunion, depuis 3, 4 ans, nous avons fait beaucoup d’efforts d’économies, de 30 à 40 millions d'euros d’économies et on nous demande encore un effort de 40 millions d’euros. C’est là que je dis que c’est insupportable. Car le Département a en charge le social. Et le social c’est quand même des dépenses de fonctionnement, c’est aussi venir en aide aux plus démunis, en aide à nos gramounes, à nos séniors. Je dis non à l’Etat sauf si vous tenez compte de notre mouture. On est en négociations", a affirmé Cyrille Melchior au cours de cette séance plénière vite expédiée avant la commission permanente peu avant midi.



Samuel Irlepenne sur place