A la Une ... Cyrille Melchior obtient la délivrance des certificats de décès par les infirmiers

Voici le communiqué de Cyrille Melchior suite à la décision du gouvernement d'expérimenter la délivrance des certificats de décès par les infirmiers à La Réunion : Par NP - Publié le Mercredi 3 Mai 2023 à 19:05







« Le problème a été soulevé pour la première fois sur l’Ile de La Réunion » a expliqué aujourd'hui sur France Inter François Braun. Et effectivement, j’avais interpellé le ministre lors de sa visite dans notre île en novembre 2022 à l'occasion d’un entretien et par courrier. J’avais rappelé les grosses difficultés rencontrées par les familles endeuillées, notamment pendant les week-ends et les jours fériés, qui devaient attendre plusieurs heures avant qu’un certificat puisse être rédigé.

Je lui avais alors demandé que La Réunion soit une terre d’expérimentation. Une motion avait même été adoptée au sein de notre assemblée et un groupe de travail d'élus avait été constitué à l’initiative du conseiller départemental, Aurélien Centon, en coordination avec les partenaires de santé dont l’ARS (l'Agence Régionale de Santé).



Par cette décision, le ministre répond à mes attentes mais avant tout aux attentes de nombreuses familles réunionnaises confrontées à cette douloureuse problématique et doivent en priorité gérer le deuil et la perte de leurs proches.

Désormais nos infirmiers libéraux seront en mesure de signer les certificats de décès, après une période de formation. Le ministre a souligné que l’expérimentation devrait débuter dans les prochaines semaines sur quatre régions dont La Réunion.





