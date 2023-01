A la Une . Cyrille Melchior ne sera pas candidat aux Sénatoriales et se retire du conseil municipal de St-Paul

Le président du Département, Cyrille Melchior, a pris la parole lors des vœux de la collectivité territoriale. L'élu annonce qu'il ne briguera pas de nouveau mandat aux Sénatoriales et qu'il abandonne son poste de conseiller municipal à SaintPaul. "Il ne faut pas s'éparpiller", a-t-il affirmé. Par La Rédaction - Publié le Jeudi 5 Janvier 2023 à 13:12

Cyrille Melchior s'est exprimé devant la presse lors des vœux du conseil départemental pour l'année 2023. Il a notamment annoncé son souhait de se consacrer entièrement à la présidence de la collectivité territoriale. Il déclare donc démissionner de son mandat de conseiller municipal de Saint-Paul mais aussi qu'il ne briguera pas de mandat lors des prochaines sénatoriales.



"J'ai mûrement réfléchi et je crois pouvoir dire que face aux difficultés de la vie quotidienne, je serai plus utile en restant président du Département. Nous avons engagé un plan d'actions, nous avons aussi déployé des relations avec tout un ensemble de partenaires associatifs. Cet environnement fragile mais construit pendant des mois et des années permet à La Réunion d'avancer sereinement vers le progrès. J'y suis engagé et c'est pour cela que j'ai décidé de rester à la présidence du Département", affirme Cyrille Melchior.



Maxime Bonnet sur place