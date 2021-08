A la Une . Cyrille Melchior félicite les Réunionnais médaillés olympiques

Le président du Conseil Départemental félicite tous les Réunionnais qui ont participé aux Jeux olympiques et particulièrement les 6 médaillés. Par NP - Publié le Dimanche 8 Août 2021 à 08:27

Le communiqué :



J’adresse mes sincères félicitations à Fanny Horta, Caroline Drouin, Guillaume Chaine, Stephen Boyer, Donovan Grondin et Melvin Richardson, Réunionnais médaillés des Jeux olympiques de Tokyo.



Je salue l’excellence de leur parcours et la qualité remarquable de leurs prestations dans les disciplines respectives, Rugby à 7 féminin, judo par équipe, volleyball, cyclisme sur piste et handball. Ces médailles couronnent un travail accompli, récompensent des années de travail et forcent l'admiration et le respect de tous.



Plus généralement, je félicite tous les sportifs péi sélectionnés au sein de la délégation française. Cette sélection qui est la reconnaissance de leur talent est déjà une victoire.



Par leur participation, en portant les couleurs de la France, ils ont aussi fait honneur à notre île.



C’est une grande fierté pour nous tous, pour La Réunion et pour le monde sportif français.



Cyrille Melchior, Président du Département de La Réunion