Cyrille Melchior félicite Sam Poullain et Alice Lemoigne

« J’adresse mes sincères félicitations à Sam POULLAIN pour sa médaille d’argent obtenue en Escalade dans cette compétition prestigieuse qu'est la Coupe de France de bloc (à Rungis) et à Alice Lemoigne, qui décroche, une nouvelle fois, le titre de Championne de France de longboard (à Biarritz).



Ces deux Réunionnais se sont distingués de manière remarquable dans leur discipline respective. Je salue leur mérite et leur engagement qui leur permettent de faire honneur à leur club respectif et à notre île. C’est aussi une grande fierté pour le sport français. »



Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental de La Réunion