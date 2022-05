A la Une .. Cyrille Melchior félicite Elisabeth Borne

Le président du Conseil Départemental salue la nomination d’Elisabeth Borne en tant Première ministre. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 17 Mai 2022 à 06:38

Le communiqué :



Notre Président de la République Emmanuel Macron a nommé Elisabeth Borne, Première Ministre.



Je salue la nomination d’une femme d’expérience et compétente qui maîtrise ses dossiers.



Jean Castex a, pour sa part, eu beaucoup de mérite d’avoir réussi à gouverner la France dans une période très difficile. J’ai apprécié ses qualités humaines.



Je voudrais adresser à notre nouvelle Première Ministre, tous mes vœux de réussite dans ses missions au service de notre Pays et lui assurer de mon soutien, au moment où elle prend officiellement ses fonctions.



Cyrille Melchior

Président du Conseil départemental de La Réunion



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur