Cyrille Melchior félicite Donovan Grondin et Maurice Revel

« J’adresse mes sincères félicitations à Donovan Grondin et à Maurice Revel, deux réunionnais qui se sont distingués aux championnats du monde, l’un en cyclisme sur piste et l’autre en handi-billard.



Je salue l’excellence de ces parcours et la qualité remarquable des prestations dans leurs disciplines respectives.



Après avoir été champion du monde du scratch l'an dernier et décroché une médaille de bronze de la même spécialité aux JO de Tokyo, Donovan Grondin se hisse avec son coéquipier Benjamin Thomas sur la première marche et peut porter fièrement sa médaille d’or.



Pour Maurice Revel, agent de notre Collectivité, compétiteur reconnu et régulier qui a obtenu les titres de vice-champion de France en 2018, 2019 et 2022, décrocher une médaille de Bronze dans sa catégorie « joueurs en fauteuils roulant" est un bel accomplissement.



En portant les couleurs de la France, ils ont aussi fait honneur à notre île. C’est une grande fierté pour nous tous, pour La Réunion et pour le monde sportif français. »



Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental de La Réunion





