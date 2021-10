Cyrille Melchior félicite Bernard Picardo

J’adresse mes sincères félicitations à Bernard Picardo, reconduit dans ses fonctions de Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de La Réunion.



Témoignage de confiance des artisans, chefs d’entreprises, cette brillante réélection est une juste reconnaissance de ses compétences et de sa grande connaissance des problématiques, et de la situation économique de La Réunion.



Une situation lourdement impactée depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19 durant laquelle Bernard Picardo a manifesté une présence constante auprès des artisans.



Cette réélection est aussi une chance pour les Réunionnais et nos collectivités locales, notamment pour le Département de La Réunion. Car, j’en suis convaincu, nous trouverons à travers le Président réélu de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, ses qualités personnelles et son expérience, l’interlocuteur privilégié dont notre île a besoin pour faire face aux grands défis économiques qui nous attendent.



Je souhaite à Bernard Picardo et à l’ensemble des élus pleine réussite dans la continuité de ses actions, notamment dans la volonté à travers la CMAR et conjuguée à celle du Département, de relancer l’économie de l’île.



Cyrille Melchior

Président du Département