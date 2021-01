A la Une .. Cyrille Melchior encourage tous les publics prioritaires et vulnérables à ne pas hésiter à se faire vacciner

Même si La Réunion bénéficie encore d'un protocole sanitaire assez avantageux, elle n'est absolument "pas à l'abri d'une dégradation épidémique et des restrictions plus lourdes" prévient Cyrille Melchior. Dans un communiqué, le président du conseil départemental appelle les publics prioritaires et vulnérables à se faire vacciner. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 16 Janvier 2021 à 07:31 | Lu 243 fois

La stratégie vaccinale mise en place dans l'île à partir du 19 janvier est une étape essentielle dans la lutte contre le Covid-19 toujours très actif. D'autant que nos populations, jeunes et moins jeunes ne sont pas à l'abri des variants particulièrement virulents qui se propagent rapidement dans le monde, et qui sont aux portes de La Réunion.



Il est nécessaire de protéger efficacement les Réunionnais en procédant à cette indispensable vaccination, conformément aux préconisations des autorités sanitaires ; et à commencer par les plus âgés et les plus vulnérables exposés aux formes graves de la maladie, et les professionnels exposés au quotidien aux risques de contamination.



Malgré la nouvelle stratégie définie par le Préfet, notamment pour sécuriser les déplacements, notre île bénéficie d'un protocole sanitaire assez avantageux encore. Mais elle n'est absolument pas à l'abri d'une « dégradation épidémique » et des restrictions plus lourdes.



Alors, face au Covid-19 qui persiste, restons solidaires comme nous le sommes depuis le début de cette crise. Restons vigilants et appliquons les gestes barrières définies par les autorités sanitaires. Ensemble continuons le combat contre ce virus.