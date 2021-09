A la Une . Cyrille Melchior en visite au salon de l'écologie: "Planter 1 million d'arbres d'ici 2025"

Ce vendredi 17 septembre, le président du Département, Cyrille Melchior, a visité le stand végétalisé proposé par la collectivité au 1er salon de l'écologie et du développement durable organisé à la Nordev à St-Denis.





Au niveau du stand de la collectivité, les services départementaux, déjà fortement impliqués dans la démarche de la transition écologique et solidaire, feront connaître les initiatives concrètes qui sont menées: - le plan 1 million d’arbres, action phare du projet de mandature qui consiste à l’horizon 2025, planter 1 millions d’arbres sur toute l’île, tant dans les quartiers que les espaces boisés, en associant le plus grand nombre de Réunionnais à cette démarche. "C’est un beau projet écologique et solidaire que nous portons à l’échelle du territoire" a indiqué le Président du Conseil départemental de La Réunion.

- le plan Négawatt qui vise à faire du Département une collectivité à énergie positive et à impact carbone maîtrisé d’ici 2023. La stratégie de verdissement du parc automobile en favorisant les véhicules consommant peu d’énergie fossile est enclenchée.

- les actions de sensibilisation menées auprès des jeunes Réunionnais à travers différents concours : No Gaspi, embellissement, Challenge départemental d'économies d’énergie (CD2E) et bien d'autres évènements visant à inculquer aux collégiens les bons réflexes à avoir, en matière de préservation du territoire.

"Que La Réunion soit un territoire acteur des changements, changer nos habitudes du quotidien pour lutter contre le changement climatique : c'est un engagement collectif pour notre planète !" Accompagné par Camille Clain, vice-présidente déléguée à l'environnement et au développement durable, Valérie Rivière conseillère départementale et Shyrel Gouraya Moussalaya présidente du Conseil Départemental des jeunes, Cyrille Melchior a rappelé que "cet évènement est une belle opportunité de partager auprès du grand public et de l'ensemble des acteurs, le Plan Départemental de Transition Ecologique et Solidaire. L'occasion nous sera donnée ici de poursuivre le dialogue initié avec les citoyens, de dialoguer avec les forces en présence, de partager des bonnes pratiques écologiques et d'initier de futurs partenariats".





