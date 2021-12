Cyrille Melchior élu au Bureau de l’ADF

Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental, accompagné de Sophie Arzal (vice-présidente) et Jean-François Payet (conseiller départemental) assistent aux assises de l’Association des Départements de France (ADF) qui se déroulent actuellement à Bourg-en-Bresse.



La réunion du bureau de l’ADF s’est tenue et a été l’occasion pour Cyrille Melchior d’y siéger en tant que nouveau membre du bureau.



C’est avec une grande fierté qu’il y représente l’Outre-mer en tant que Président de la Commission des départements ultra-marins et La Réunion au sein de l’ADF.



Sur la photo, le Président du Conseil départemental a à sa droite François Sauvadet, ancien ministre et Président de l’ADF