Cyrille Melchior dévasté par l’incendie du Maïdo

Le président du Conseil Général exprime sa forte émotion concernant l’incendie qui ravage actuellement le Maïdo. Cyrille Melchior salue le courage des pompiers et appelle la population à la plus grande prudence. Par NP - Publié le Dimanche 8 Novembre 2020 à 14:45 | Lu 760 fois

Le communiqué :

COMMUNIQUE DU PRESIDENT DU DEPARTEMENT, COLLECTIVITÉ PROPRIETAIRE DES LIEUX ET ACTEUR MAJEUR EN MATIERE DE PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ



L’incendie qui ravage actuellement le Maïdo est un nouveau désastre écologique. Il ne laisse personne insensible et m’attriste profondément. Un vrai spectacle de désolation ! C’est une partie du patrimoine réunionnais qui est la proie des flammes. Un des plus beaux sites de l’île et un réservoir de biodiversité de grande richesse.



La mobilisation et l’engagement des pompiers depuis le départ du feu vendredi soir sont exemplaires. J’adresse aux personnels du SDIS mes plus vifs encouragements. Je salue leur action remarquable, leur dévouement et leur professionnalisme reconnus de tous.



Grâce aux tracés forestiers réalisés suite au dernier incendie de grande ampleur en 2011, les interventions des secours sont facilitées. Ainsi, l’accès aux retenues d’eau construites ces dernières années permettent de canaliser la propagation du sinistre et de protéger la forêt de tamarins.



Face au risque croissant et connu d’incendies de forêts en cette période, il en va de la responsabilité de chacun d’adapter ses comportements et de faire preuve d’une grande prudence. Pour les prévenir, nous pouvons adopter des bons comportements qui se traduisent par des gestes simples. Ils ont un impact important sur la protection de la nature et de notre biodiversité, et permettent à chacun de profiter de nos paysages sans danger.



