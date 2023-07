Cyrille Melchior défend "une stabilité institutionnelle"

Communiqué du Président du Conseil départemental :



Faisant suite à la réunion des élus des territoires ultramarins en Guadeloupe ce samedi, Cyrille Melchior rappelle sa position et celle de sa famille politique.



« La Réunion, terre de France et d'Europe dans l’océan Indien, s’est bâtie en surmontant bien des épreuves pour construire une société du « bien vivre ensemble » apaisée, mais aussi résiliente. Les Réunionnaises et les Réunionnais aspirent à vivre mieux avec davantage de proximité, d'écoute et de dialogue. Nos concitoyens réclament davantage de solidarité, d'accompagnement envers les plus fragiles.



Sur tous ces aspects, il convient de saluer l'intérêt et le sens de l'écoute de l'ensemble des gouvernements successifs. Nous avons su, malgré les difficultés, faire reconnaître la place particulière des outre-mer dans les politiques publiques, ce qui a permis une certaine adaptation des mesures nationales au niveau local. Un exemple emblématique est la recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) à La Réunion. Bien évidemment, tout n'est pas parfait. Aussi je continue à proposer une trajectoire pour La Réunion s’appuyant sur les mesures du CIOM avec des axes de développement autour notamment de l'excellence Réunionnaise, de notre économie et de l'emploi et comme levier d'amélioration du niveau de vie.



Mais pour réussir notre trajectoire, la poser et obtenir les résultats que nous souhaitons, il nous faut un cadre institutionnel stabilisé qui nous offre des possibilités d'adaptation et d'expérimentation. Nous ne devons pas nous tromper de débat. Le sujet institutionnel est un outil au service des institutions, et non pas un remède miracle à la crise de confiance que ressentent nos populations dans les outre-mer.



C'est d'ailleurs un constat partagé par une majorité de Réunionnaises et de Réunionnais.



Je pense comme une majorité de mes concitoyens, que les problèmes ne viennent pas des institutions. La Réunion a réaffirmé, à maintes reprises, son attachement à l'organisation institutionnelle en vigueur, tout en sachant faire preuve d'intelligence dans la répartition des compétences. Parfois même, nous avons pu adapter nos compétences au contexte réunionnais, lorsque la Région et le Département se sont accordés sur une juste répartition, avant même que les lois ne les précisent, notamment dans le domaine agricole.



Je plaide pour une stabilité institutionnelle, mais cela ne veut pas dire un statu quo, il nous faut instiller davantage encore d'intelligence. Il s'agit très clairement de revoir notre mode opérationnel qui, grâce à une plus grande décentralisation des décisions administratives, permettrait aux élus locaux d'adapter au mieux les politiques publiques locales dans leur territoire ».