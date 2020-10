A la Une . Cyrille Melchior condamne l’attentat terroriste

Le président du Conseil Départemental fait part de son émotion suite à l’attentat terroriste qui a eu lieu à Conflans-Sainte-Honorine et qui a coûté la vie à un enseignant. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 17 Octobre 2020 à 09:19 | Lu 455 fois

Nous avons appris avec effroi, l'abominable acte de barbarie perpétré ce vendredi 16 octobre, une attaque terroriste à Conflans-Saint-Honorine.



Si pour l'heure toutes les causes ne sont pas établies, ce geste effroyable avait pour objectif de tuer un enseignant qui aurait mené en classe une intervention sur la liberté d'expression en lien avec les caricatures de Mahomet.



Je condamne fermement ce crime terroriste odieux qui ne trouve aucun fondement dans nos valeurs humaines et qui est une atteinte aux valeurs même de la République.



Je tiens à adresser en mon nom et en celui de l'ensemble des conseillers départementaux l'expression de toute notre solidarité à la famille de la victime, à ses proches et à l'ensemble du corps enseignant.



