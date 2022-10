Communiqué Cyrille Melchior apporte son soutien au JIR

Le président du Conseil départemental Cyrille Melchior apporte son soutien à la rédaction du JIR suite à la non publication du titre de presse ce samedi en version papier : Par LG - Publié le Samedi 1 Octobre 2022 à 16:27

« Ce matin comme de nombreux Réunionnais, j’ai été surpris de découvrir que le Journal de l'Île de La Réunion (JIR) n’était pas présent dans les points de vente.



Informé qu’il s’agirait en fait de la non impression du JIR du jour par l’imprimeur, je suis encore plus étonné.



Sans entrer dans les raisons qui auraient motivé cette non impression, je rappelle que le principe de la Liberté d’expression et celui de la Liberté de la presse doivent dominer dans une belle Démocratie comme la France.



J’apporte tout mon soutien à la Rédaction du JIR »



Cyrille Melchior

Président du Conseil départemental de La Réunion