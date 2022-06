Cyrille Melchior appelle les députés à "travailler de concert pour l’ensemble des Réunionnais"

Les élections sont passées, le choix est fait : la démocratie a choisi ce soir la composition de la nouvelle Assemblée Nationale pour la mandature 2022-2027.



Je veux tout d’abord saluer le travail de qualité des médias qui ont contribué à la bonne compréhension des enjeux de cette échéance électorale par des émissions, des reportages et des débats à la fois didactiques et pédagogiques. Les nombreux articles, les interviews et les débats entre les candidats ont contribué à une meilleure compréhension des enjeux démocratiques et politiques.



Je félicite tous les députés élus et les appelle à travailler de concert pour l’ensemble des Réunionnais, en lien étroit, pour le bien commun !



Le Département sera bien sûr un partenaire privilégié sur lequel ils pourront compter comme j’espère pouvoir compter sur eux dans l’intérêt supérieur de La Réunion.



Désormais, il nous faut regarder vers demain : nous devons avancer tous ensemble dans la même direction. J’exhorte les députés reconduits dans leurs fonctions et les nouveaux élus, à défendre avec ardeur à Paris nos intérêts réunionnais et à faire aboutir les dossiers et les projets que nous présenterons ensemble.



Enfin, d’ores et déjà, je lance un appel à tous pour nous réunir rapidement afin de définir des axes communs à porter par tous (Région-Département-Sénateurs-Députés-EPCI-Communes) à l’Assemblée Nationale, au Sénat, auprès du gouvernement, pour le progrès de notre territoire et pour que triomphe La Réunion tout entière.



Pour que vive la France et vive la Réunion.



Cyrille MELCHIOR