Politique Cyrille Melchior appelle à voter Emmanuel Macron, "le seul qui rassemble autour de nos valeurs républicaines"

"Nous devons être au rendez-vous de l’Histoire de notre pays, en réaffirmant notre attachement à ces valeurs qui fondent notre Nation", exprime Cyrille Melchior. "Au second tour, mobilisons nous massivement et votons Emmanuel Macron, le seul qui rassemble les Français autour de nos valeurs républicaines", appelle le président du Département. Par N.P - Publié le Dimanche 10 Avril 2022 à 22:36

Les urnes ont livré leur verdict. Les Français ont placé en tête de ce premier tour Emmanuel Macron avec 28,6 % des suffrages. Je voudrais tout d’abord remercier les Réunionnaises et les Réunionnais qui se sont déplacés aux urnes et qui ont permis à Emmanuel Macron de faire encore mieux qu’en 2017.



Je ne peux que regretter le très fort taux d’abstention de ce 1er tour qui démontre une fois de plus une forme de rupture démocratique au sein de notre société. En accédant à la présidence de la République, en 2017, Emmanuel Macron a su instaurer une nouvelle méthode, privilégiant le « bien travailler ensemble » au-delà des clivages politiques au profit de l’intérêt général.



C’est cette méthode basée sur l’écoute et l’action qu’Emmanuel Macron propose de poursuivre et d’amplifier pour le quinquennat à venir. Une méthode fondée sur le travail, la lutte contre les inégalités et la justice sociale. Une méthode qui apporte des réponses fortes sur les grands enjeux de notre société, la lutte contre le chômage, la cohésion familiale, la lutte contre les violences, l’indépendance et le développement économiques et industriels, la compétitivité de nos entreprises et bien sûr, la paix et la sécurité de l’Europe et dans l’Europe.



Le 24 avril prochain, les Français auront le choix entre l’espoir ou le repli, entre le pragmatisme ou l’obscurantisme, entre la politique de progrès ou celle du rejet. Par notre histoire, nous sommes les défenseurs du bien-vivre ensemble, de la solidarité et de la fraternité.



Aussi, j’en appelle aux Réunionnaises et aux Réunionnais. J’en appelle à celles et ceux, qui au 1 er tour, ont apporté leurs suffrages aux candidats non qualifiés. Nous devons être au rendez-vous de l’Histoire de notre pays, en réaffirmant notre attachement à ces valeurs qui fondent notre Nation. Au second tour, mobilisons nous massivement et votons Emmanuel Macron, le seul qui rassemble les Français autour de nos valeurs républicaines.



Cyrille Melchior,

Président du Département