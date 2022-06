A la Une . Cyrille Melchior appelle à faire barrage à la NUPES

Le président du Conseil Départemental a réagi aux résultats du 1er tour des élections législatives. Cyrille Melchior a donné ses consignes de vote pour dimanche prochain et invite les abstentionnistes à se déplacer aux urnes. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 13 Juin 2022 à 07:51

Le communiqué :



Je tiens, en ma qualité de Président du Conseil Départemental à adresser mes sincères félicitations à l’ensemble des candidat(e)s et équipes militantes qui se sont courageusement engagés dans ces difficiles élections législatives. Leur candidature et leur engagement partisan constituent le ferment de notre démocratie, ce dont la Réunion peut être fière ! Je remercie les électrices et les électeurs qui se sont rendus aux urnes pour accomplir leur devoir de citoyens. Cependant, comme la majeure partie de mes compatriotes réunionnais je m’inquiète du taux d’abstention record qui s’impose aujourd’hui ; preuve évidente d’un désintérêt croissant pour le vote, d’une déception des citoyens et d’une méfiance vis-à-vis de la classe politique.



Il conviendra, une fois les élections passées que tous ensemble avec les forces vives de notre pays, les femmes et les hommes de bonne volonté, au-delà des clivages traditionnels, que nous travaillons d’arrache-pied, afin de trouver les voies et moyens qui permettront demain de revivifier notre démocratie. Nous devons agir pour mieux intéresser, convaincre et inciter notre jeunesse à s’impliquer davantage dans les futures consultations électorales. Il en va de la santé de notre démocratie et de l’avenir du pays ! Enfin, et à titre personnel, je me réjouis des résultats obtenus par Patrice Thien Ah Koon et David Lorion, dans leur circonscription respective. Je ne doute pas de leur victoire 2e tour.



Je salue aussi l’arrivée de nouveaux visages et d’un vent de jeunesse qui souffle sur notre île, particulièrement les résultats très honorables de Riwane Issa et d’Audrey Fontaine qui portent nos idées et qui ont su faire adhérer les électeurs de leurs circonscriptions à leurs programmes respectifs.



J’appelle solennellement les abstentionnistes à aller voter pour ce 2e tour, car ces élections sont capitales pour notre démocratie, pour notre île, pour le bien et le soutien communs de notre population, et pour notre destin. J’apporte mon soutien plein et entier pour ce 2e tour aux candidats qui portent notre vision et nos idées : Patrice Thien Ah Koon, David Lorion, Audrey Fontaine et Riwane Issa.



Dans la 7e circonscription, j’appelle à faire barrage au candidat de la NUPèS et à voter en faveur de Thierry Robert, pour défendre les intérêts des Réunionnais à l’Assemblée nationale.



Cyrille MELCHIOR



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur