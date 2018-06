Cyrille Melchior accueille les nouveaux auditeurs de l’Institut des hautes études de défense nationale

C’est dans les magnifiques jardins de la Villa du Département que s’est déroulée ce dimanche 3 juin une soirée de gala à l’occasion de la tenue dans notre île entre le 14 mai et le 2 juin de 2 formations de l’IHEDN : le 107ème cycle Jeunes et la 212ème session en région, qui aura regroupé au total une centaine d’auditeurs de La Réunion, mais aussi de Mayotte, des Comores, de Madagascar, de Maurice et du Mozambique.



Après avoir accueilli ses invités civils et militaires, le Président Cyrille Melchior a félicité ces nouveaux auditeurs pour leur investissement et leur dynamisme tout au long de ces deux formations.



"C’est un grand honneur pour la Collectivité d’accueillir et de rencontrer les nouveaux auditeurs de l’IHEDN; vous intégrez une belle et grande famille dont la mission première est de diffuser et de promouvoir l’esprit et la culture de défense au sein de la Nation. C’est une formidable mission qui vous attend et je ne peux que vous féliciter pour ce nouvel engagement" a indiqué le Président.



Cyrille Melchior a également rappelé que la Collectivité départementale menait une politique active de défense au service de La Réunion, au travers notamment du SDIS ou encore de nombreuses actions telles que la défense des publics fragiles, de la jeunesse, des agriculteurs, du patrimoine… sans oublier la défense des valeurs et des idéaux, le vivre-ensemble réunionnais.



Dans sa réponse au Président du Conseil départemental, l’administrateur en chef de 1ère classe des affaires maritimes (er) Bernard Salva, président de l’Association régionale de l’IHEDN de l’océan Indien (AR 27), a remercié l’ensemble des autorités qui avaient contribué au succès de ces deux formations de haut niveau.



Il a ensuite rendu un vibrant hommage au général (2S) Alexandre Lalanne-Berdouticq, chef du bureau des sessions en région à l’IHEDN, et dont la SR 212 marque la fin d’une longue carrière au sein de cet Institut relevant du Premier ministre, et au cours de laquelle il aura formé 2 800 auditeurs.