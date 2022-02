Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Cyrille Melchior à la COI : Unité, Fraternité et Solidarité pour l'océan Indien des solutions

Le Président du Département Cyrille Melchior a participé au 36ème Conseil des ministres de la Commission de l’Océan Indien (CM-COI) qui s’est tenu au Centre de conférences du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères à Paris le mercredi 23 février 2022.Cette rencontre, qui intervient après le Conseil extraordinaire organisée à LaRéunion en novembre 2021, est marquée par la passation de la présidence du CM-COIà Madagascar par la France représentée par le ministre Jean-Baptiste Lemoyne. Lors. de la cérémonie, ce dernier a repris les propos du Président Cyrille Melchior évoquant : « l’océan Indien des solutions ».



À l’ordre du jour du 36ème conseil figurait aussi le lancement du processus de modernisation de la COI en mettant en adéquation les moyens humains et financiers avec les projets.



Pour sa part, le Président Cyrille Melchior a mis l’accent sur « l’importance du Plan de DéveloppementStratégique (PDS). Nous marquerons notre volonté d’adapter notre organisation au contexte géopolitique mondial et aux aspirations de nos populations, conformément à cette ambition indiaocénique posée il y a plusieurs années. Nous avons su donner collectivement une nouvelle dimension à cette coopération régionale, plus que jamais solidaire en ces temps de crise sanitaire. Au lieu de céder au repli sur soi pour surmonter cette période de grande instabilité sur tous les plans, nous avons au contraire su garder ouvert cet espace d’analyses et d’expressions, de confrontation et de co-construction qu’est la COI ».



La préservation et la valorisation du patrimoine culturel et environnemental commun aux pays de l’océan Indien n’ont pas été oubliées : « Le Département de La Réunion, qui a intégré depuis plusieurs années la coopération régionale dans ses priorités, est très impliqué à travers notamment l’Iconothèque Historique de l’océan Indien ou encore lePrix de l’Indiaocénie. Il s’agit aussi d’une coopération plus directe avec nos voisins des Comores, de Madagascar, de Maurice et des Seychelles, avec lesquels nous agissons en faveur de la mobilité et l’insertion professionnelle. Notre action se poursuivra et s’amplifiera dans les prochains mois avec la réouverture pleine et entière des frontières et, permettra, incontestablement, de redéployer comme il se doit les ailes de la coopération régionale indiaocénique, ciment de notre unité, de notre fraternité, et de notre solidarité ».



Le Président Cyrille Melchior n’a pas manqué de réitérer la solidarité des Réunionnais envers laGrande Ile particulièrement éprouvée par le passage des cyclones : « Le Département de La Réunion appuie l’action de la Piroi dans son aide d’urgence à nos amis Malgaches ».





