A la Une . Cyrille Melchior : Visite des chantiers routiers et rencontre des agriculteurs sinistrés après Batsiraï

Par Département de La Réunion - Publié le Dimanche 6 Février 2022 à 11:18





Le Président Cyrille Melchior au chevet des agriculteurs sinistrés par Batsiraï



Le Président Cyrille Melchior est aussi venu à la rencontre des acteurs du monde agricole dans l’Est, ce samedi. Plus précisément à Sainte-Anne, sur l’exploitation agricole de Loïc Boyer, producteur de melons et de concombres « Les structures ont tenu car j’ai enlevé les bâches à temps. Mais toutes les cultures de melon et de concombre sont perdues » expose Loïc Boyer en montrant les plants arrachés, coupés à la racine par les rafales de Batsiraï qui a ravagé plusieurs serres. Il estime ses pertes à plusieurs dizaines de millier d’euros. Pour pouvoir relancer son activité, il a besoin de trésorerie : "La survie de mon exploitation est en jeu. Ça fait 20 ans que je suis installé et j’ai de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Aujourd’hui j’ai 2 personnes en CDI sur mon exploitation. Des emplois à sauver !"



Le Président du Conseil départemental Cyrille Melchior a visité les travaux de réhabilitation des routes, à La Montagne et à Salazie après le passage du cyclone Batsiraï dans la matinée de ce samedi 5 février. Ces 2 axes majeurs ont pu être ouverts à la circulation dans le courant de la journée, grâce à la mobilisation des agents des UTR, des entreprises et du BRGM qui ont réussi à relever le défi malgré les difficultés. Au lieu-dit La Savane, le Président Cyrille Melchior entouré de plusieurs Conseillers départementaux, des techniciens et du maire de Salazie Stéphane Fouassin, a pu constater de visu l'ampleur de la tache : c'est le pan entier d'une falaise qui a enseveli la chaussée suite à un éboulement. Les engins et autres tractopelles ont tourné à plein régime pour ouvrir de nouvelles voies de circulation à double sens, permettant de "désenclaver" le village de Hell-Bourg. Mission accomplie. « Je tiens à saluer l'engagement des agents du service des routes du Département. Ils ont été, malgré des conditions météorologiques très dégradées, à pied d'oeuvre sur toute l'île. C'est grace à leur mobilisation que les Réunionnais peuvent aujourd'hui réemprunter les axes routiers départementaux » précise le Président du Département.