Cyrille Melchior : "Pas d’évolution institutionnelle, nous avons été entendus"

Le Président du Département de La Réunion, Cyrille Melchior, salue les mesures annoncées dans le cadre du CIOM qui s’est tenu aujourd’hui à Paris, réunissant pas moins de 17 Ministres sur l’ensemble des thématiques impactant les différents territoires ultramarins.



Il se félicite d’abord que ce CIOM n’ait pas été monopolisé par des questions d’évolution institutionnelle, qui, il le rappelle, ne sont pas la préoccupation majeure des Réunionnais qui aspirent avant tout à se loger, à se soigner, à travailler et à avoir un pouvoir d’achat décent. En témoigne le sondage réalisé par la Collectivité départementale en septembre dernier.



Cyrille Melchior salue ensuite la méthode participative employée par le gouvernement : "Nous avons eu beaucoup d’échanges, de réunions au ministère pour défendre nos propositions, et nous avons été entendus".



Pour la réforme annoncée de l’octroi de mer, le Président du Conseil départemental souligne la volonté du gouvernement, sur un sujet évoqué depuis de longues années mais jamais, jusqu’ici, pris à bras le corps. "Cela va contribuer à faire baisser le coût de la vie dans les outremers, commente Cyrille Melchior. Évidemment, nous serons vigilants sur les répercussions de cette réforme pour les finances des communes et la protection de la production locale".



Parmi les nombreuses mesures listées par le gouvernement, le Département de La Réunion retient notamment :



- La prise en compte du mal logement dans l’île avec la signature annoncée, dans les six mois, avec le Département de La Réunion, d’une convention pluriannuelle renforcée pour le logement des personnes vulnérables.



- Le renforcement des moyens alloués à l’offre médico-sociale pour les personnes handicapées, dotée de 150 millions d’euros supplémentaires.



- En cas de décès d’un proche dans l’Hexagone, les familles n’auront plus à faire l’avance des frais.



- Dans l’agriculture, en proposant de renforcer la souveraineté alimentaire des territoires, le gouvernement confirme les orientations prises par le Département dans son plan AgriPéi 2030. Il consacrera également 10 millions d’euros à la compensation du prix des produits intrants, et 15 millions d’euros à la diversification agricole, fléchés vers l’élevage et le maraîchage.



- L’augmentation substantielle des moyens alloués aux collectivités dans le cadre du contrat de convergence et de transformation (CCT), qui passent de 1,8 à 2,3 milliards d’euros.



- Le renforcement de la politique de mobilité pour les étudiants, les sportifs de haut niveau et les artistes.



- La création de « zones franches » douanières, en coordination avec les collectivités locales, pour le développement d’activités manufacturières destinées à l’exportation, notamment en lien avec l’activité portuaire.



- La facilitation de l’installation d’équipements d’intérêt général dans les communes soumises à la loi Littoral.



"Comme proposé par le Comité interministériel, nous nous donnons rendez-vous dans un an pour évaluer voire améliorer les mesures nécessaires au bon développement de notre territoire", conclut Cyrille Melchior.