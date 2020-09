Politique Cyrille Melchior : "La victoire sera au rendez-vous"

La candidate qu'il avait appelé à soutenir est arrivée en 2e position ce dimanche pour ce 1er tour de la législative partielle de la 2e circonscription. Cyrille Melchior ne baisse par les armes et croit aux chances de victoire d'Audrey Fontaine au second tour. Voici son communiqué : Par Amandine Dolphin - Publié le Dimanche 20 Septembre 2020 à 20:53 | Lu 265 fois

"Le premier tour des élections législatives partielles sur la 2ème circonscription s'achève avec un taux de participation très faible qui doit nous interpeler.



Un deuxième tour aura donc lieu dimanche prochain et voit notre candidate Audrey Fontaine et son binôme Sergio Érapa qualifiés !



Je tiens à les féliciter pour leur excellent résultat du premier tour des législatives.



Je remercie les électrices et électeurs, en particulier ceux de mon canton départemental qui leur ont apporté leurs votes, les plaçant en position de se maintenir. Contrainte à ce second tour dans la deuxième circonscription, la candidate du PLR est déjà en échec.



Mais pour Audrey Fontaine c'est une très belle et réjouissante performance qui sera ponctuée dimanche prochain par sa victoire très probable.



J'encourage les électeurs à se mobiliser pour le second tour afin d'apporter leur soutien et leur vote à Audrey Fontaine et Sergio Érapa.



J'invite les candidats non qualifiés au désistement républicain et à rejoindre la candidate soutenue par la plateforme de la Droite.



La victoire sera au rendez-vous, grâce à la mobilisation de tous les électeurs de cette deuxième circonscription refusant l'inertie mais voulant d'une île de La Réunion plus dynamique.



Ensemble, impulsons ce dynamisme ! Unis, la victoire sera plus belle et plus éclatante."



