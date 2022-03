Société Cyrille Melchior : "Je suis profondément attristé par ce terrible drame survenu à Sainte-Marie"

Le président du Département ​Cyrille Melchior et ses élus s'associent à la douleur des personnes qui ont perdu leur proche ce vendredi à Sainte-Marie. Par LG - Publié le Vendredi 4 Mars 2022 à 14:00

« Je suis profondément attristé par ce terrible drame survenu à Sainte-Marie. Aujourd’hui, une famille est endeuillée et le Département ne peut que déplorer ce nouveau féminicide. A quelques jours de la « Journée de la Femme », cet acte nous donne encore à réfléchir à la situation des femmes et de leurs droits, mais aussi de rendre hommage à celles et ceux qui contribuent à leur amélioration.



Notre Collectivité s’est inscrite résolument dans la lutte contre ce fléau et continuera à se mobiliser avec l’Etat et les autres partenaires pour mettre en place les actions préventives adaptées. Je tiens à présenter, en mon nom, et en celui des conseillers départementaux, toutes mes sincères condoléances à la famille et aux proches »