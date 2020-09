A la Une . Cyrille Melchior: "Il faut entendre le message de Joseph Sinimalé"

La droite saint-pauloise se dirige vers une échéance électorale affublée une nouvelle fois du titre de "droite la plus bête du monde". C'est pour éviter un énième revers de sa famille politique que Cyrille Melchior, ancien adjoint de Joseph Sinimalé et actuel élu du 1er canton de Saint-Paul, appelle son camp à la raison. Sans la nommer, il fait évidemment référence à la candidature inattendue d'Alain Bénard pour la législative partielle de la 2ème circonscription. Une candidature qui vient, comme lors des municipales, confirmer le cavalier seul de nombreux candidats à droite. Le communiqué de Cyrille Melchior : Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 1 Septembre 2020 à 20:28 | Lu 826 fois





Son engagement politique a été entier et total.



Je comprends sa déception à l’issue des élections municipales de mars 2020, ayant constaté que 14 autres listes se sont aussi présentées dont la plupart, issue de sa famille politique.



Le premier responsable de la défaite, c’est la division !



Nous devons pour les prochaines échéances entendre et comprendre le message fort envoyé par Joseph Sinimalé.



J’appelle ma famille politique à se retrouver avant les échéances importantes qui nous attendent."

28 août : Législative partielle: Découvrez les 14 candidats à la députation "Comme beaucoup d’entre nous, j’ai appris la démission de Joseph Sinimalé de tous ses mandats et surtout, la raison.Son engagement politique a été entier et total.Je comprends sa déception à l’issue des élections municipales de mars 2020, ayant constaté que 14 autres listes se sont aussi présentées dont la plupart, issue de sa famille politique.Le premier responsable de la défaite, c’est la division !Nous devons pour les prochaines échéances entendre et comprendre le message fort envoyé par Joseph Sinimalé.J’appelle ma famille politique à se retrouver avant les échéances importantes qui nous attendent."