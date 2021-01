Cyrille Melchior: "Des pseudo-stars extérieures se sont crues au-dessus de tout"

L’agression dont ont été victimes ce dimanche, Joé Bédier et sa famille, m’a profondément choqué. La Réunion est une terre d’accueil, les Réunionnais sont souvent cités en référence pour leur convivialité. Force est de constater que des pseudo-stars extérieures se sont crus au-dessus de tout pour commettre des actes intolérables en s’en prenant violemment à des clients d'un restaurant dont un élu de la République, le Maire de Saint-André. Je voudrais ici adresser un message de soutien et de solidarité à Joé Bédier et sa famille.