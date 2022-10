A la Une . Cyrille Melchior : « Félicitations à Raynaud Sadon pour sa belle victoire »

Le président du Conseil Département a tenu à féliciter le prodige du Tampon pour sa victoire à The Voice Kids.

Par GD - Publié le Dimanche 9 Octobre 2022 à 09:49

Le communiqué de Cyrille Melchior :



C’est avec fierté et émotion que j’adresse toutes mes félicitations à notre jeune talent Péi Raynaud Sadon vainqueur de l’édition 2022 de The Voice Kids.

Raynaud aura su faire vibrer les téléspectateurs et mettre en lèr à La Réunion au-delà des frontières.



Soan puis aujourd’hui Raynaud sont les ambassadeurs d’une jeunesse qui croit en ses rêves. Ils font rayonner notre culture réunionnaise.

En tant que Président du Département, j’ai à cœur de promouvoir notre identité culturelle et travailler à la réussite de nos jeunes, quels que soient leurs choix d’orientation. Nos talents sont partout! Nous devons en tant qu’élus, en tant que parents, en tant que frère ou sœur, encourager cette réussite.



Encore bravo pour ce travail et cette force d’y croire qui t’a porté Raynaud jusqu’à la victoire.

Continuons à soutenir cette belle jeunesse.