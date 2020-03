A la Une .. Cyrille Hamilcaro réplique aux accusations de Claude Hoarau





"Dès lundi, j'ai eu vent des rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux, quant à des accusations de fraude électorale. Hier mardi, le docteur Alix Galbois m'a dit qu'il était personnellement mis en cause, je lui ai conseillé de répondre simplement à ces accusations."[Alix Galbois a répondu à notre confrère du Quotidien qu'il n'était pas à l'origine des modifications effectuées sur le procès-verbal du bureau dont il était président, et qu'il estime que la manoeuvre est si grossière qu'elle semble être mise en place pour discréditer Cyrille Hamilcaro, NDLR]



"Tout d'abord, après ces élections, je suis dans l'esprit de protéger ma famille de ce fichu coronavirus, j'ai un père de 85 ans et une fille en métropole", pose d'emblée Cyrille Hamilcaro, avant de se féliciter que le second tour soit reporté, car, dit-il, "c'est nécessaire pour la sécurité et la santé de tous les citoyens, mais aussi cela permettra aux esprits échauffés de se calmer un peu, la pression retombera."



"Durant cette campagne, j'ai été accusé des pires crimes, d'être à la tête d'un réseau de prostitution, et même d'être un pédophile. [La page Facebook "coup de zok" a partagé des accusations très graves, NDLR] Cette fois, il s'agit de fraude électorale, qui jettent l'opprobre sur moi et m'horripilent, en tant que républicain. Je ne crois pas que ces accusations soient fondées, mais s'il s'avérait qu'elles le soient, je ne me présenterais pas au second tour. Je refuse que mon nom soit associé à de telles pratiques, et ne puis être victorieux dans de telles conditions, je ne veux être ni complice ni bénéficiaire de pratiques allant à l'encontre de mes principes républicains."



