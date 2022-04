A la Une . Cyrille Hamilcaro et Patrick Malet condamnés à 5 ans d'inéligibilité

Cyrille Hamilcaro, ancien maire de Saint-Louis, et Patrick Malet, son successeur, ont été condamnés à 5 d’inéligibilité pour "poursuite irrégulière de l'exercice de maire". Par PB - Publié le Jeudi 28 Avril 2022 à 14:25





Finalement, le tribunal correctionnel a tranché, condamnant Cyrille Hamilcaro. Il écope de 5 ans d'inéligibilité. Il est aussi placé sous surveillance électronique pendant 12 mois.



L’ancien premier magistrat de la ville,



Pour le bâtonnier Norman Omarjee, un des conseils de l’ancien édile, "aucun élu n’a été entendu pour confirmer que Cyrille Hamilcaro avait toujours le pouvoir". Entre 2014 et 2016, qui exerçait de fait la fonction de maire ? La question a occupé longuement les débats lors du procès des deux anciens élus à la mairie de Saint-Louis Finalement, le tribunal correctionnel a tranché, condamnant Cyrille Hamilcaro.L’ancien premier magistrat de la ville, (déjà) inéligible , avait cédé les clés de la ville à Patrick Malet tout en continuant à "se présenter comme le maire aux Saint-Louisiens et à exercer un pouvoir de direction", avait noté le parquet qui avait requis 10 ans d'inéligibilité, 18 mois de prison dont 8 mois avec sursis et 5 ans d'interdiction d'occuper une fonction publique à son encontre.Pour le bâtonnier Norman Omarjee, un des conseils de l’ancien édile, "aucun élu n’a été entendu pour confirmer que Cyrille Hamilcaro avait toujours le pouvoir".

relaxée des faits de recels de biens provenant de prise illégale d’intérêts. La Chambre régionale des comptes avait épinglé des recrutements en nombre important à la direction avec des salaires qui pesaient sur le budget du CCAS. À cela s’ajoutait également l’embauche de son épouse comme directrice du CCAS. Nathalie Hamilcaro a étérelaxéedes faits de recels de biens provenant de prise illégale d’intérêts. La Chambre régionale des comptes avait épinglé des recrutements en nombre important à la direction avec des salaires qui pesaient sur le budget du CCAS.

5 ans d'inéligibilité, une peine de 8 mois de prison avec sursis et 5 ans d'interdiction d'occuper une fonction publique avaient été requis à l’encontre de Patrick Malet.



Son avocat avait plaidé une "erreur d’analyse juridique".



Les arguments de la défense n'ont pas été entendus. Patrick Malet, retiré de la vie politique depuis, écope de 5 ans d'inéligibilité et de 20.000 euros d'amende pour des faits de complicité de poursuite irrégulière de l’exercice de maire et de prise illégale d’intérêts.