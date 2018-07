Cyrille Hamilcaro demande la mainlevée de son contrôle judiciaire

Mis en examen pour "poursuite irrégulière de ses fonctions et complicité de prise illégale d’intérêt", Cyrille Hamilcaro a formulé hier devant la Chambre de l’instruction la mainlevée de son contrôle judiciaire, indique le Quotidien.

Fin d’année 2016, l’ancien maire de St-Louis qui intervenait depuis quelques mois en tant que "conseiller et référent politique bénévole" est rattrapé par la justice. Une fonction jugée incompatible avec les peines d’inégibilité prononcées à son encontre.

Egalement en cause, l’emploi de son épouse comme directrice du cabinet du CCAS.

Placé sous contrôle judiciaire, le temps de l’enquête, Cyrille Hamilcaro a l’interdiction de se rendre dans les bâtiments de la mairie et d’entrer en relation avec certains élus et employés municipaux.

Devant les magistrats de la Chambre de l’instruction, son avocat, Me Normane Omarjee a fait valoir que "le calendrier politique et judiciaire n’ont pas vocation à coïncider", rapporte le Quotidien.

La décision de la justice sera connue le 17 juillet prochain.